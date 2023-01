Catania: cumulo di rifiuti dove prima c'erano i cassonetti

Ieri mattina ho fatto una foto a questo cumulo di rifiuti su via Luigi Capuana (numero civico in evidenza) angolo Via Ventimiglia. Com'è possibile dopo anni che non esistono più i cassonetti, buttare ancora i rifiuti in quell'angolo! È incredibile come dopo tanto tempo, non vi è installata una telecamera di sorveglianza. Non riesco ad immaginare i miasmi emanati da questi rifiuti, subiti per anni al primo piano di quel palazzo. Non parliamo durante l'estate. Eppure non si tratta di una zona periferica fuori dalla città, che comunque sarebbe certamente riprovevole. È alla confluenza di due strade frequentate, la Via Ventimiglia poi molto trafficata. Posso credere che non ci si accorga di questa gentaglia che getta i rifiuti in quel punto? Semplicemente no. Chi li vede si gira dall'altra parte. Non resta oramai che andarsene da questa città. Che vergogna, che spreco.Una minaccia per la salute pubblica.I catanesi fanno schifo. Sono dei porci che sguazzano nella spazzatura.

Maria Concetta Conti

