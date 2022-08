Catania, da via Fiume fino alla stazione di Ognina: "Uno schifo totale"

Ecco come si presenta da orami mesi via Fiume entrando da via Acireale fino alla stazione ferroviaria di Ognina , spazzatura ovunque, mobili ed elettrodomestici abbandonati, vegetazione mai tagliata con difficoltà di passaggio sui marciapiedi con rischio incendio e zero segnalazioni turistiche per tutti quegli stranieri che scendono alla stazione per andare a farsi una passeggiata sul lungomare e sistematicamente fanno almeno un paio di giri prima di capire dove andare ! Credo che non ci siano altre parole da aggiungere ! Uno schifo totale! VERGOGNA

