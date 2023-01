Catania: dal 17 gennaio in via Siena la sera non è più sera

Come vedete dalla foto è stato installato un monitor gigante nel tetto del palazzo angolo via Giuffrida via R. Sanzio. Questo oltre all'inquinamento luminoso per la zona, è pericolosissimo per le auto che scendono da via Giuffrida, "alluciate" dall’intensità assurda e distratte dalle immagini che variano continuamente. Qualcuno ha autorizzato tutto questo? Si invitano le autorità competenti ad intervenire prima che in via Giuffrida succeda l'irreparabile e per la salute degli occhi dei residenti.

