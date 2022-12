Catania: degrado assoluto da troppi mesi in via Quieta e piazza Scarabelli

Allarme igienico-sanitario in piazza Scarabelli e via Quieta, lanciato dal Comitato Vulcania che segnala all'Amministrazione il problema dell'assenza dello spazzamento e mancanza del contenitore per deiezioni canine, da troppo tempo.

Lo spazzamento è un miraggio e completa il quadro l'incresciosa questione delle deiezioni dei cani sparse nella piazzetta Scarabelli e per i marciapiedi di Via Quieta. A farsi interpretare del malcontento dei cittadini del quartiere è la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Ci sono vie dove è impossibile trovare dei contenitori e vie con contenitori e cestini per rifiuti stracolmi ea terra”.

Bisogna anche venire incontro alle esigenze dei padroni dei cani, non possono di certo mettersi in tasca il sacchettino e portarselo a casa. Questo evidenzia una totale assenza di prevenzione e semmai repressione da parte dell'Amministrazione comunale e della III Municipalità, trincerandosi solo dietro le difficoltà economiche. Dimostrando ancora una volta tutta la propria inconcludenza amministrativa. Il comitato auspica quindi l'immediata ricollocazione dell'apposito contenitore mancante, lo spazzamento e la sanificazione dei marciapiedi della piazzetta Scarabelli e via Quieta in questione.

