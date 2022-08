Grazie a voi per il lavoro che fate per denunciare il drammatico momento che vive la città per quanto riguarda l'ordine e la pulizia. Invio a tal proposito anche una foto di via Archimede in prossimità dell'autostazione dei pullman dove transitano ogni giorno turisti diretti al centro o in partenza. Ecco lo squallore. Da denuncia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA