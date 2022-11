Catania, denuncia dell'IT Archimede al consorzio Gema per la gestione dei rifiuti

Situazione in via Ipogeo lungo il muro perimetrale dell'istituto tecnico Archimede di Catania. Da giovedì 17 novembre, nonostante i numerosi solleciti al consorzio Gema, non vengono raccolti i rifiuti differenziati e indifferenziati, conferiti dalla scuola e ai quali si sono aggiunti i rifiuti delle abitazioni circostanti. Questa situazione si ripete periodicamente determinando condizioni igienico sanitarie sicuramente non salubri sia per la popolazione scolastica dell'istituto che per gli abitanti della zona.

Tutto il personale scolastico dell'IT Archimede.

