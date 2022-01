Questo è lo stato vergognoso in cui versa il Corso dei Mille all'altezza del civico 19 da settimane!! Aggiungo che la strada non viene spazzata da settembre!.. Faccio notare che siamo a fianco di una casa di riposo per anziani e di fronte all'ingresso della scuola S Giovanni Bosco. Consiglio al neo Assessore Battesimo di fare un giro nei quartieri periferici (S.Leone) per toccare con mano il degrado in cui viviamo

