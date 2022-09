Catania: disservizi alla stazione Metro di Nesima

E' ormai consuetudine di diversi giorni soprattutto la sera (è capitato anche qualche pomeriggio intorno le 16) che i treni verso Nesima non passano in orario e saltano uno o due corse. Ieri per l'ennesima volta si è assistito ad un ritardo di 40 minuti circa di treni che sarebbero dovuti passare ogni 15 minuti. La curiosa Pallina segnava l'arrivo del treno per poi tornare ad uno o due minuti, continuamente. Ma queste palline luminose chi le gestisce e a cosa servono se non riescono almeno ad avvisare i passeggeri che vi è un intoppo o un guasto o il motivo del ritardo. Per completare l'opera in ogni stazione hanno pubblicato dei manifesti che promuovono una App per i cellulari con la quale poter emettere un biglietto elettronico o rinnovare l'abbonamento. Una volta registrato, l'App non funziona e non permette di autenticarsi. Siamo nel 2022 e nel mondo esistono metro senza pilota, qui siamo come negli anni 60 quando il bigliettaio scendeva dall'autobus e gridava ad ogni fermata: Paternò, femata di Paternò! A proposito a parte i disservizi delle scale mobili soprattutto in Italia, ma possibile che non esista alcuna sorveglianza? E meno male che è arrivato mezzo milione per migliorare il servizio. Auguri! La seconda foto mostra la caduta di acqua... Dentro la metro.

