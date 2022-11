Si segnala la presenza di due micro discariche in via Pulvirenti presenti da diversi giorni e dovute probabilmente a ristrutturazioni in corso nei pressi. Con esattezza via Pulvirenti angolo via Mazza e via Pulvirenti angolo Via Leonardi. Paradossale che via Pulvirenti sia sede dell'assessorato ecologia

