Catania: erbacce e spine all'ingresso della scuola

Sono una mamma dell'istituto Pietro Mascagni di via Giuseppe Di Gregorio. A inizio anno scolastico mi ero rivolta a voi per lo stato in cui versava la strada che porta alla scuola e la relativa scuola. Adesso con la bella stagione la strada è nuovamente in condizioni pietose e i bambini per scendere a scuola devono avventurarsi nella giungla, e fare lo slalom fra le varie spine. Come sempre segreteria e presidenza fanno orecchie da mercante.

Pubblicità

Quindi spero che rivolgendomi a voi la situazione possa cambiare, perché è impossibile portare un bambino a scuola e sentirlo piangere perché punto dalle spine che invadono il marciapiede.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA