Catania, estate di disagi e inciviltà

Con le alte temperature segnate dal termometro in questi giorni, bere dell'acqua fresca dalle fontane sparse per la città di Catania sarebbe un vero toccasana. Purtroppo però questo, per molti cittadini, diventa impossibile. Risale a ieri l'ultimo episodio di un cane che, ovviamente a causa di un gesto di grande inciviltà da parte del suo padrone, beveva direttamente dalla fontana posta sul marciapiede.

Si tratta di un fenomeno molto frequente, che crea grandi disagi alla città, e che, in realtà, sarebbe molto semplice da risolvere, come è stato fatto in diverse località europee.

Una di queste è Lisbona, in Portogallo, dove sono state realizzate delle fontanelle che permettono di bere a uomini e animali, tramite degli appositi recipienti posti in basso.

Una soluzione semplice ma efficace, che rende possibile ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe rinfrescarsi durante le calde giornate estive.

