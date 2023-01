Stamattina gazebo in piazza Stesicoro per la difesa del reddito di cittadinanza, per il diritto al lavoro, contro lo sfruttamento schiavista del lavoro.

Iniziativa partecipata a cura del Comitato catanese per la difesa del RdC .

Pubblicità

foto a cura della Federazione del Sociale USB Catania

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA