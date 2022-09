Ieri è arrivata in redazione la segnalazione del degrado della piazzetta Majorana alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico per i bambini che frequentano il Plesso infanzia e primaria dell'IC Cavour a Catania. Oggi la Cittadinanza attiva formata: da genitori, bambini e insegnanti si è messa al lavoro per ridare dignità alla piazza Majorana: i bambini domani mattina saranno accolti come meritano. Dignitosamente!

