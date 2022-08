Catania, graffiti in via Antonino di Sangiuliano

Un lettore segnala" Tra tutti problemi che ci stanno assillando in questa rovente estate da incubo, il più innocuo credo sia quello che é stato lamentato giorni fa sulle pagine de La Sicilia, degli ombrellini variopinti arcobaleno che decorano, facendo da tetto ombreggiante e danzante di colori, alcune strade del centro storico! Nascondono effigia barocche? Magari velano solo facciate che necessitano di restauri... Trovo più disturbanti e meritorie d'indignazione gli sfregi fatti su quei palazzi storici, ma non solo, dappertutto, da quel mare di scarabocchi allo spray che imbratta intonaci e paramenti lapidei in una sfida infinita al rispetto delle regole civili e a danno del decoro estetico della città, opera di autori che resteranno ignoti non essendo mai stata data notizia di punizioni esemplari a loro carico."

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA