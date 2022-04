Catania, ieri pomeriggio in via Etnea volantinaggio "NOWAR"

Ancora un'iniziativa della rete CATANIA NOWAR contro l'invasione dell'Ucraina, la guerra imperialista, l'invio di armi e le spese militari". In via Etnea, zona villa Bellini, nel pomeriggio di ieri, un nutrito numero di attivisti e di attiviste, a cui si sono uniti cittadine e cittadini di passaggio, hanno diviso volantini con le ragioni sostenute dal CATANIA NOWAR.

Il volantinaggio è stato sostenuto dal "microfono aperto" che ha polarizzato l'attenzione di tutte e tutti in quel pezzo di via Etnea. Dal 20 aprile, in piazza Stesicoro, fino al Primo maggio, con un gazebo permanente il CATANIA NOWAR conta di organizzare varie iniziative.

