Vorrei sottoporre alla vostra attenzione lo stato di degrado in cui verte tutta la città e nello specifico la via Padova, una traversa di via Gabriele D'Annunzio, le cartacce e le feci per terra sono infinite ed ancora ci ritroviamo la terra vulcanica delle scorse eruzioni. Sia i marciapiedi che sotto le auto posteggiate è a dir poco riprovevole.

