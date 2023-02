Catania: il doppio senso di marcia in via Torino è causa di incidenti

Giorno 3/2/2023 si è verificato l'ennesimo incidente all'incrocio tra via Torino e via Pirandello/via Fusco.

Questi incidenti sono ormai all'ordine del giorno, infatti, ho riepilogato solo gli ultimi quattro che ho già segnalato.

Spero che si possa intervenire poiché, l'istituzione del doppio senso di marcia, coni veicoli cronicamente in sosta vietata davani ai negozi lungo i portici e davanti ai venditori ambulanti (abusivi?), non fanno altro che aggravare la situazione. Spesso vi sono anche auto posteggiate lungo l'ampio marciapiede sulla destra (scendendo da via Torino verso piazza Abramo Lincoln, angolo via Quieta)



L’istituzione di un semaforo potrebbe essere valutata? Si consideri che le auto in sosta in doppia fila riducono notevolmente la visuale in prossimità dell'incrocio e chi proviene da via Pirandello direzione via Fusco, non rispetta quasi mai lo stop!

