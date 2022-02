Purtroppo hanno deciso di potare all'estremo gli alberi, non curanti dei molteplici nidi devastati, la mancanza di ombra per l'estate calda e non meno il piacere di essere attorniati da questo piccolo polmone di ossigeno, tra il caos del traffico e gli scarichi degli autobus che passano da qui continuamente.

