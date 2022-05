Lo storico vivaio culturale della città trascurato fino alla riduzione a rudere, il Teatro Coppola che si trova in via del Vecchio Bastione, oggi è a rischio crollo, con la facciata pericolante, pieno di erbacce, il comune lo ha lasciato in uno stato di abbandono, speriamo che provveda presto alla bonifica dell'edificio, oltre a essere una brutta immagine per i turisti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA