Catania: in via San Giuseppe la Rena si deve intervenire al più presto

Questo è lo stato in cui si trova la via San Giuseppe la Rena. Ci sono motociclisti che sbattono contro i rami, i cavi elettrici tra i rami potrebbero prendere fuoco, come già è successo nel passato.

Abbiamo contattato il consiglio di quartiere, è mi ha detto che il problema è stato segnalato già da anni, ma come si vede il comune non interviene, ne per la pulizia del vallone Acquicella, che è pieno di rifiuti e di canne ne per pulire le strade da erbacce pericolose. Speriamo che il buon senso faccia agire al più presto. Qua siamo quatto gatti e nessuno viene a pulire

