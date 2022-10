Via Vescovo Maurizio. Stamattina un incivile ha bloccato il percorso BRT 5 e altre linee, la Municipale non è potuta intervenire, ha un solo carro attrezzi. La strada è rimasta bloccata per due ore.

Città sempre più abbandonata a sé stessa nonostante una parte dei Cittadini cercano di difenderla.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA