Catania: incrocio buio e pericoloso in via Passo Gravina-via Zacco

Le foto dimostrano senza bisogno di tanti commenti come si presenta da giorni nelle ore serali l'incrocio via Passo Gravina con via Zacco: totalmente e pericolosamente al buio. Pericolosamente in modo particolare per i pedoni che attraversano nei due lati di via Passo Gravina.

Nel pesto buio dell'incrocio, il verde per i pedoni che attraversano la trafficatissima via non garantisce un attraversamento in sicurezza. Infatti, molti dei pedoni, attraversando con il "loro" verde e sulle strisce pedonali, agitano il cellulare illuminato verso le auto o altri mezzi che in quel preciso istante hanno il semaforo rosso e dovrebbero fermarsi. DOVREBBERO, il condizionale è d'obbligo, considerato che spesso sfrecciano senza rispettare il rosso e senza curarsi dei pedoni. ASIA USB chiede un intervento urgente delle autorità competenti per mettere in sicurezza questo incrocio iniziando dalla illuminazione dello stesso. Inoltre, sulla stessa via Passo Gravina, accanto all'ingresso est della Cittadella Università il semaforo pedonale è sprovvisto di strisce pedonali.

