Catania: incrocio con transenna in zona trafficata

All'incrocio trafficatissimo fra via San Nicolò al Borgo e via Antonino Longo da una settimana il comune di Catania ha pensato bene (sic!) di porre una transenna al centro della strada, lato est dell'incrocio per chi viene da Piazza Borgo, per segnalare il pericolo creato da una fascia di tombini pericolosamente guasti, già da tempo in sofferenza segnalata dal rumore infernale che producevano al continuo passaggio di veicoli. È accaduto, e non è purtroppo un caso singolo, che qualche idiota a bordo di grossi furgoni non potendo attraversare velocemente a causa della transenna sposta la transenna e una volta superato i tombini non la rimette al suo posto.

Ci chiediamo: com'è possibile che il comune di Catania abbia pensato di "risolvere" con questa transenna una situazione così pericolosa?

Ma quanto altro tempo deve trascorrere affinché i tomb

ini vengano riparati o sostituiti?

Occorre l'intervento del commissario o l'incidente?

Orazio Vasta responsabile provinciale di ASIA USB Catania

