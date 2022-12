Non solo tifo e aggregazione, i ragazzi della curva nord si sono riuniti in Piazza Dante per raccogliere e donare dei beni di prima necessita' per i bisognosi.

In questo periodo di crisi e incertezze la curva nord porta il suo calore nella Catania bisognosa.

Augurando a tutti un sereno Natale.

Curva Nord Catania

