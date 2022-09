Il video mostra l'aumento del degrado e rifiuti in piazza della Repubblica e piazza Grenoble,

Pubblicità

mentre la foto si riferisce all'incrocio fra via Gen. Ameglio e via Torquato Tasso, nei pressi della scuola Sauro-Giovanni XXIII.

Ci scrive un lettore: "Schifo totale. Per far pulizia si aspetta per caso che il 18% dell'aumento Tari pagato dal solito 50% dei catanesi entri nelle casse comunali?"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA