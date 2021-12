Catania: Istituto Verga: appello per la rimozione auto in sosta vietata

Il Sindaco visita in data 16 dicembre 2021 l’Istituto G.Verga di Catania, ma i genitori aspettano ancora che vengano rimosse le auto giornalmente in sosta vietata (divieto di sosta e di fermata), sul lato adiacente alla scuola, che ostruiscono l’entrata e l’uscita di via Macherione e mettono in pericolo quotidianamente bambini ed accompagnatori. Le richieste sono state fatte, ma fino ad oggi nessuno è intervenuto. Sarebbe un ottimo esempio per i bambini che le Autorità si attivassero per il rispetto di regole di elementare civiltà come questa

