Catania, l'iniziativa della 4° Municipalità: installare dei sistemi anti-topi

Dopo aver preso in carico le numerose richieste e segnalazioni da parte dei residenti di via Immacolata quest'oggi i coordinatori del partito coraggio Italia della 4^ Municipalità Fabrizio Cristofaro e Diego Alercia hanno fatto ulteriore sopralluogo nella via stessa. "Nonostante l'inizio della differenziata a novembre ancora oggi persiste la situazione di immondizia in via Immacolata a causa degli incivili che puntualmente sporcano senza alcun interesse del proprio quartiere, senza rispettare le regole, l'ambiente, il prossimo, se stessi e incrementando la presenza di Ratti. Abbiamo un quartiere pieno di spazzatura senza senso dato che si potrebbe fare benissimo la differenziata che giornalmente, come da calendario, viene ritirata". Parte così l'iniziativa, a spese dei coordinatori, d'installare erogatori a norma di legge per eliminare la presenza è il proliferare dei Ratti che aumentano di giorno in giorno. "Chiediamo attenzione da parte dell'amministrazione oltre che un tavolo tecnico per discutere delle eventuali iniziative utili per il quartiere". I coordinatori Sono reperibili tramite l'email ufficiale: cambiamocontoti.4.municipalita@gmail.com o tramite la pagina Facebook: coraggio Italia coordinamento 4 Municipalità Catania

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA