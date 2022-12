Catania: l'iniziativa di Davide e Tony, che dedicano il loro tempo al servizio dei bisognosi

Anche quest'anno si ripete "Natale per tutti". Iniziativa nata da due operatori sanitari Davide e Tony, che a fine turno offrono gratuitamente il loro tempo al servizio dei più bisognosi gli ultimi, gli invisibili di Catania portando cibo, vestiti, coperte e ascoltando le loro storie a volte molto tristi e dolorose. Appena scende la sera Tony e Davide portano tutto ciò che viene donato da amici e benefattori. Ringraziamo la generosità di Nicosia e altri paesi che mai ci mandano a mani vuote. Le richieste sono sempre più numerose, come il loro numero sempre in aumento, offriamo un po' di conforto e vedere nei loro occhi spenti, una luce che si accende, ci riempie di gioia.

Il 24 dicembre saremo presenti li dove c'è un giaciglio improvvisato per le vie di Catania, pronti a chinarci per offrire una carezza e una fetta di panettone.

Chi volesse donare qualcosa, oppure offrire un po' del suo tempo può contattarci al +39 391 111 1870, Tony e Davide, oppure venire il 24 portando un dono per loro e chiedere di noi, saremo prima in Piazza G.Verga, alle 21 e poi ci spostiamo per il corso Sicilia a distribuire un pensiero dolce. Come diceva Gesù "Se fate questo a loro lo fate a me"

Un buon e sereno Natale a tutti da Tony e Davide.

