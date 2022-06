Catania, la città continua a bruciare: sfiorata la tragedia

In queste roventi giornate di giugno Catania, come gran parte della Sicilia, continua a bruciare. Una delle ultime località interessate è via Nuovalucello dove, martedì scorso, si è sfiorata la tragedia per via di un incendio sviluppatosi a macchia di leopardo che ha, in poco tempo, raggiunto alcune abitazioni e l'adiacente scuola Parini. Come testimoniano i residenti, l'incuria e la totale assenza di manutenzione, che da diverso tempo interessa il territorio, ha contribuito alla veloce estensione del fenomeno.

Veloce ed efficace l'intervento dei vigili del fuoco, che ha permesso di scongiurare il peggio.

Resta quindi alto il pericolo di incendi, che in particolar modo in questi periodi, rischiano di mettere in serio pericolo gli abitanti della zona e la città tutta.

