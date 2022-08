Catania: la mitica "Munnizza" fa da cornice alla nostra città

Spinto dalla calura estiva, ieri sera (per chi legge dopo, vigilia di Ferragosto), ci siamo avventurati per il centro con amici percorrendo il corso Sicilia, fra spintoni di passanti e ogni sorta di sporcizia.Devo dire che a Catania le vigilie delle feste sono molto sentite.La marea di gente che si riversa in strada per il colpo di calore i crocieristi abbigliati di mille colori adornano le vie del centro e a tutto questo fa' da cornice la mitica "Munnizza"che da uno scatto e l'altro dei turisti fanno grande l'inciviltà dei catanesi e i loro disservizi.

