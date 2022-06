Catania: la voce dei giovani protagonisti del PNRR e dello Sviluppo del Mezzogiorno

Si è tenuta Sabato 28 Maggio presso il Rettorato dell’Università di Catania la conferenza dal titolo “PNRR al Sud: un'occasione per il rilancio del Mezzogiorno”, organizzata dal Distretto Lions Sicilia che ha visto partecipare, tra gli altri, il Ministro per il Sud On.Carfagna, il Prefetto di Catania dott.ssa Librizzi, l’assessore regionale Daniela Baglieri e il presidente dell’ANCI Enzo Bianco.

Pubblicità

“Lo sviluppo economico, però, è un’immediata conseguenza di un ben più profondo e radicato progresso, quello sociale.

E con “sviluppo sociale” intendo una crescita interiore e una maturità civile che coinvolge tutti i cittadini, partendo proprio dai più piccoli.

Se solo sapessimo che il più grande nemico della crescita come paese civile e al passo coi tempi sono le mafie, potremmo comprendere quanto una corretta impostazione di vita, improntata sulla legalità, sia necessaria fin dall’infanzia.

Sono la scuola in primis, e anche le associazioni volte al servizio e al benessere della comunità come la nostra, che possono diventare un perno per l’accrescimento di uno spirito critico e di un giudizio indipendente e democratico.

La cultura è l’unica via perseguibile per mantenere indenne la propria libertà, perché garantisce l’autonomia intellettuale e la forza necessaria per opporsi a tutto ciò che opprime. La conoscenza è non solo la prima tra le difese, ma anche la più spaventosa minaccia per la criminalità organizzata, perché una mente sovrana è esente da ogni tipo di assoggettamento. ”

Queste le parole di Lorenzo Gennaro, Presidente del Leo Club Catania Gioeni, associazione giovanile del Lions Club International, che è intervenuto nel corso della conferenza esponendo il giudizio e la visione dei giovani, veri protagonisti del presente, in merito allo sviluppo socio-economico del Sud e del Paese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA