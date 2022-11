Siamo a Cibali in Via Stella angolo via Pietro Carrera. Questi sono i lavori per la pavimentazione del marciapiede. La ditta è sparita da quasi 3 settimane. L'abbandono del cantiere ha causato diversi incidenti a seguito del terriccio non utilizzato. Già chiamati i vigili urbani che hanno inviato una ditta per la pulizia della sede stradale ma ecco come si ripresenta. Dov'è la ditta, soprattutto DOVE SONO I CONTROLLORI?

