Catania: lo scenario di via Stazzone ad un mese dal crollo

Ad oltre un mese dal crollo di Via Stazzone del 17 novembre scorso, è questo lo scenario. Sotto le macerie ci sono rifiuti di ogni tipo, pascolo per ratti. Cavi dell'alta tensione penzolanti (dal giorno del crollo manca l'illuminazione pubblica mai ripristinata). Dobbiamo sorvegliare noi di continuo questo schifo visto che auto e moto non rispettano il divieto di transito (incoscienti, quel poco che è rimasto crollerà da un giorno all'altro). Noi residenti ci auguriamo che chi di competenza stia facendo il suo lavoro sollecitando chi deve ripristinare sicurezza e decoro, ma quando dobbiamo sopportare ancora? Grazie e buone feste. I residenti di Via Stazzone vicini all'immobile fatiscente crollato.

