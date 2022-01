Catania: "Ma dove vivono i nostri amministratori?"

Sono sicuro che la nostra amministrazione, con Sindaco in testa hanno un progetto molto più grande nel tenere questa città in condizioni pietose! Ecco una serie di strade che nessuno spazza da mesi! Tuttavia bisogna anche evidenziare l'inciviltà di noi catanesi, che trattiamo la nostra città come una discarica, mentre se andiamo al nord diventiamo tutti perfettini! Ma gli operatori ecologici esistono ancora o oramai è una specie del tutto estinta a Catania? Via Luigi Sturzo, via Gambino (zona piazza stesicoro ) via Principe Nicola, via Grasso Finocchiaro ... ma possiamo dire tutta la città, ad esclusione delle strade dove vivono i nostri amministratori visto che sono ciechi!

