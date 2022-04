Catania via Nicola Fabrizi angolo Via Matteo Renato Imbriani zona centro, incivilta' e l'educazione civica la fanno da padroni come sempre. La macchina sul lato destro entra a senso vietato, e si posteggia! Autorità, polizia locale assente! Chiamato due volte la municipale, ovviamente senza ottenere risposta. Ma in che città viviamo? Nella jungla Francesco Loporto

