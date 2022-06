Collegandomi al post di un mio amico, in via Colonna la monnezza sale sale su, (sembra una canzone ma non fa ridere) peraltro ha già oltrepassato il marciapiede di via Plebiscito dividendolo in due, dove i pedoni devono scendere in strada per passare. Intanto il comune manda cartelle di pagamento spazzatura a iosa

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA