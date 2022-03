Catania: mezzi abbandonati in varie vie della città

Abbandono selvaggio. Da un mese sul marciapiede, in via San Nicolò al borgo 21, sosta verosimilmente abbandonato visibilmente manomesso nell'accensione ma lucchettato su una ruota. A nulla sono valse foto, mail e segnalazioni verbali per la rimozione forzata del mezzo fermo giorno e notte costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede correndo ovvi rischi. Chi di competenza dovrebbe prendere provvedimenti del caso.

Salvatore Quartarone

Auto abbandonata in via Eugenio Leotta, Catania, il muro è quello della scuola San Giovanni Bosco

