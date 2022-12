Catania: micro-discarica a cielo aperto tra Via Della Fiaccola e Largo G. Pascoli

Durante le attività di controllo e monitoraggio del Comitato sul decoro urbano nel quartiere Borgo-Sanzio, si è constatato l’ennesimo episodio d'inciviltà. Come si vede dalle immagini abbiamo trovato rifiuti di varia natura, una micro discarica tra Via Della Fiaccola e Largo G. Pascoli. Visibile a tutti ma finora ignorata, presente da troppi mesi. Interviene sulla questione la presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri: “È una insana abitudine da cui nessun Comune si salva quella d'incivili che continuano a lasciare rifiuti in giro danneggiando il territorio con evidenti danni ambientali e di decoro urbano. Resta principalmente un problema di natura culturale, non ci sono azioni di sensibilizzazione o di punizione che tengano. Al di là del numero e dell’identità dei responsabili rimane comunque un gesto che dimostra uno scarsissimo rispetto del quartiere e per il decoro civico della città. Le immagini parlano chiaro e non lasciano spazio ad alcun tentativo di ridimensionare il fenomeno triste e increscioso del degrado pubblico.

Il Comitato sollecita l’Amministrazione a intervenire, per rassicurare i cittadini e commercianti del quartiere, al ripristino e all’ennesima bonifica della zona deturpata da rifiuti abbandonati dai cittadini incivili.”

COMITATO CITTADINO VULCANIA

