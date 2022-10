Catania: monopattini lasciati in centro anche nelle piste ciclabili

I politici saranno nella vulgata non proprio corretti ma i cittadini non è che brillano per sensibilità e socialità. Venerdì sera in via Etnea, pressi liceo musicale.

Questa è la posizione nella quale è stato lasciato un monopattino elettrico a noleggio dopo l'utilizzo. C'è da chiedersi perché la persona che lo ha noleggiato lo ha lasciato lì in mezzo alla pista ciclabile. Davvero non si capisce se costui comprende quello che ha fatto o necessita di una multa, di un trattamento psicologico, del controllo del tasso alcolemico o, come facevano i nostri padri del dopoguerra, non meriti uno scappellotto. Ovviamente chiunque guardi questa foto non può che avvertire la pericolosità della malefatta

