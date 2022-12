Catania: Montemaggiore Belsito si tinge di musica

Concerto nella vigilia dell’Epifania nella splendida cornice della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Una splendida serata organizzata dall’associazione “Cappella Musicale Santissimo Crocifisso” con artisti professionisti provenienti da vari paesi del circondario, e deliziata dalle incantevoli armonie di M.A. Charpentier nella “Messe de Minuit pour Noël”. Un concerto diretto dal M° Antonio Rotolo e interpretato dalle voci della Cappella Musicale Santissimo Crocifisso e dai solisti Elena Schiera (Soprano), Rosolino Cardile (Tenore), Salvo Disca (Controtenore) e Antonino Arcilesi (Basso). Un ringraziamento per la preziosa collaborazione va al Comune di Montemaggiore Belsito, alla giunta, ai consiglieri e al signor Sindaco Antonio Mesi che ha sempre creduto in questi ragazzi e li ha sostenuti sin dall’inizio del loro percorso artistico, un ringraziamento va anche all’associazione Giovanile Rigenerha Odv-Ets e a Vincenzo Pace, suo presidente, e alla Parrocchia Sant'Agata V.M. Un appuntamento di tutto rispetto e assolutamente da non perdere!

