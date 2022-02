Catania: multe Sostare su strisce bianche

La presente per segnalare abuso d'ufficio dipendenti SOSTARE di Catania in quanto effettuano erroneamente le multe alle auto parcheggiate su strisce bianche. Il suddetto fatto sì è verificato in via duca degli Abruzzi dopo l'incrocio, lato marciapiede adiacente supermercato Ard, dove le strisce blu sono state sostituire dalle strisce bianche. A seguire, foto a testimonianza della veridicità delle informazioni. Peraltro non si evince la presenza di un cartello che vieti la sosta, unico cartello è quello relativo al parcheggio su strisce blu.

