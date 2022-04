Catania NoWar. Ieri assemblea in piazza, sabato corteo

A Catania, ieri pomeriggio, a sostegno del corteo "CONTRO LA GUERRA IMPERIALISTA, CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLA SICILIA, CONTRO LE SPESE MILITARI, CONTRO LA NATO" che si svolgerà sabato 2 aprile (concentramento ore 17:30 in piazza Roma), si è svolta in piazza Stesicoro un'ASSEMBLEA CITTADINA promossa dal Comitato CATANIA NOWAR.

Presenti all'assemblea rappresentati dei Cobas e della Federazione del Sociale USB, oltre rappresenta nti del PRC, del PMLI e del PCL, di Potere al Popolo, di Città Futura, dell'Anpi, della Ragna-Tela, del Movimento NO MUOS, del CSP G.GIUFFRIDA, di OfficinaRebelde Catania.

Nel video l'intervento di Orazio Vasta, responsabile provinciale ASIA USB Catania, che ha evidenziato una verità oggettiva: "Chiediamo case popolari, e ci viene risposto "Non ci sono i soldi". Intanto, per la guerra i soldi ci sono...".

