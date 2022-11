Catania: "orrore" nei bagni del cimitero

Oggi nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, mi reco al cimitero di Catania, alle 8 del mattino, per far visita al mio caro papà, che purtroppo la pandemia mi ha portato via, con immenso e inaccettabile dolore. Volevo far notare al nostro sindaco che posso condividere l'accensione della fiaccola all'ingresso del cimitero, posso condividere la corona di alloro, ma avrei preferito trovare dei servizi igienici funzionanti e puliti, non dei bagni in condizioni davvero vergognose e assolutamente inaccessibili! E' davvero un' enorme vergogna per la nostra città! Caro sindaco non hai pensato che, vista la grandissima affluenza di gente in questi giorni al cimitero, qualcuno poteva aver bisogno dei servizi igienici? Il bello che erano ancora le 8 del mattino e che in questo bagno sono stata accompagnata dal personale del cimitero, dopo oltretutto che il personale della protezione civile mi aveva già mostrato che l'unicio bagno situato negli uffici ai tre cancelli era guasto!

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA