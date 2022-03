Da più di una settimana una panda rossa è stata lasciata in sosta vietata in Via Stellata di fronte al civico 22 con via Lago di Nicito, creando disagi a chi deve attraversare la strada. Ma il punto è un altro: ho contattato due volte, in giorni differenti, la polizia locale di Catania, lasciando nome e numero di telefono ma non è intervenuta. Ecco perché a Catania ogni uno di noi fa come gli pare!

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA