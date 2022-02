Catania: parcheggio selvaggio in Via Torino. Un lettore ci segnala:" Via Torino Catania, la signorilità e il rispetto non è avere macchine importanti, ma cervello funzionante, e questi dimostrano solo la prima opzione. Abbiamo la città che ci meritiamo."

