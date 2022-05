Catania, Parco Falcone, in via Sassari e in Via V.E. Orlando alberi troppo folti.

Il Comitato Vulcania Ambiente ci segnala: "Parco Falcone, in via Sassari e in Via V.E. Orlando alberi troppo folti. La manutenzione del verde pubblico fa discutere e qualche volta preoccupa. Si moltiplicano le segnalazioni da parte dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio, in particolare di via Sassari, Via V. E. Orlando e nei pressi della scuola D. Alighieri, per la mancanza d'interventi di potatura degli alberi e riduzione del fitto fogliame nelle zone su menzionate. Bisogna alleggerire il fogliame, con tutti gli accorgimenti del caso, per evitare rischi"

