Catania: "Perchè la Metropolitana chiude alle 21:00?"

L’altra sera siamo voluti andare a mangiare una pizza in centro con gli amici. Abbiamo preso l’auto e ci siamo avviati. Abbiamo affrontato lunghe code e interminabili attese, abbiamo inutilmente cercato un posto auto (anche a pagamento!) per più di 20 minuti e infine abbiamo posteggiato lontanissimo - ma tanto! - dal luogo di destinazione. Avremmo certamente preferito tutti servirci della Metropolitana ma, ahinoi, questo utilissimo mezzo pubblico, a Catania, smette di funzionare alle 21:00. Ma in quale altra città d’Europa la Metropolitana chiude alle 21:00?

Sebastiano

