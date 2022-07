L'assessore Barresi ha uno strano concetto del termine azzerato; la sua dichiarazione degli ultimi giorni: "Abbiamo azzerato le discariche abusive, adesso tocca a noi cittadini mantenere pulita la città". Le foto scattate dimostrano ben altri scenari. Via Paolo Orsi, via Evangelista, via Torricelli, via Pacinotti

Pippo Catania

