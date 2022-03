Catania. Piazza della deiezione e del monopattino, Cavour

Non ci siamo ancora abituati allo slalom tra le deiezioni dei cani, e di qualche senza tetto, che il lockdown ci ha regalato, un nuovo sport impostaci prepotentemente da incivili fruitori: lo slalom tra i monopattini non più utilizzati.

La fantasia dei "neo monopattinari" è degna di chi sputa per terra o getta una cicca di sigaretta senza minimamente curarsi del dove vada a finire.

Chi dovrebbe vigilare sui marciapiedi oggi invasi da auto moto e motorini da monopattini e sacchi di spazzatura e quanto d'indecente violazione del convivere in comunità "civile"?

Salvatore Quartarone

