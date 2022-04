Questo il titolo della petizione lanciata da un'abitante di piazza Federico di Svevia, autrice di questo toccante video, pubblicato sulla pagina FB "Lungomare liberato" che sta girando in queste ore nelle bacheche dei catanesi. Ci troviamo in una prestigiosa area pedonale, di fronte l'ingresso del maestoso castello Ursino circondato dalla lava del 1669, una caratteristica che lo rende unico al mondo. Questa piazza che dovrebbe essere piena di turisti e famiglie con bambini che giocano ma invece è invasa ed occupata da motorini che impennano! Serve la mano di tutti i cittadini per far si che questa vergogna abbia fine.

Firmiamo la petizione! https://www.change.org/p/sindaco-della-città-di-catania-piazza-federico-di-svevia-libera-la-piazza-è-mia-la-piazza-è-di-tutti

Qui il testo:

Piazza Federico II di Svevia, a Catania, conosciuta anche come Piazza Castello Ursino, è un luogo bello e maledetto, abbandonato nel centro della sua città.

Ma può diventare un luogo migliore.

Chi è di Catania, conosce la situazione.

Chi è di Catania ed ama ANCORA Catania, mi aiuterà a portare avanti questa causa. Perché più voci si faranno sentire e più saranno costretti ad ascoltare.

Immaginate di liberare la Piazza dai motorini, dalle macchine, dallo spaccio, dalla spazzatura, dai posteggiatori abusivi.

Immaginate di vederla verde, con un prato curato, dove i vostri bambini, i vostri cani, o semplicemente Voi, possiate passeggiare sereni, senza paura di essere investiti, di essere minacciati, di essere derisi. Vogliamo una piazza decorosa e degna di essere chiamata tale. Vogliamo una piazza pedonale, chiusa al traffico delle auto e dei motorini. Vogliamo il presidio delle Forze dell'Ordine tutti giorni della settimana, a partire dalle ore 17.00.

